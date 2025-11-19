Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Gegen schwarzen Audi A6 Avant gefahren und geflüchtet - Korrektur der Unfallzeit zur Pressemeldung vom 18.11.2025, 7.41 Uhr

Warendorf (ots)

Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Sonntag, 16.11.2025, zwischen 11.00 Uhr und 17.00 Uhr.

In dieser Zeit fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen schwarzen Audi A6 Avant, der an der Stromberger Straße Höhe Hausnummer 51 in Beckum stand. An dem Auto entstand auf der Fahrerseite Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

