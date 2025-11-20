POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Autofahrer hielt alkoholisierten Fahrradfahrer an
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 19.11.2025, gegen 13.45 Uhr hielt ein 41-jähriger Autofahrer einen alkoholisierten Fahrradfahrer auf der Benninghauser Straße und informierte die Polizei. Der 58-Jährige war ihm schlangenlinienfahrend aufgefallen und er hatte beobachtet, dass der Wadersloh gestürzt war. Polizisten ließen den Mann einen Atemalkoholtest durchführen, dessen Wert die absolute Fahruntüchtigkeit anzeigte. Daraufhin nahmen sie den Wadersloher für die Entnahme der Blutprobe mit und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell