POL-WAF: Ahlen. Zwei alkoholisierten Fahrzeugführern Blutproben entnommen

Warendorf (ots)

Gleich zwei Mal ließ die Polizei am Mittwoch, 19.11.2025 alkoholisierten Kraftfahrzeugführern in Ahlen Blutproben entnehmen.

Gegen 12.50 Uhr fiel einem Polizisten ein schlangenlinienfahrender Krankenfahrstuhlfahrer auf dem Prozessionsweg auf. Der 71-Jährige nutzte mit seinem Fahrzeug die gesamte Fahrbahn und behinderte beim Einfahren in den Kreisverkehr "Buschhoffs Kreisel" andere Verkehrsteilnehmer. Der Ahlener wurde angehalten und es stellte sich heraus, dass er absolut fahruntüchtig war. Die Einsatzkräfte ließen dem Senior eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Zeugen meldeten gegen 21.00 Uhr die auffällige Fahrweise eines 31-jährigen Autofahrers von Neubeckum bis nach Ahlen. Polizisten hielten den Ahlener auf der Beckumer Straße an, der erkennbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest bestätigte die absolute Fahruntüchtigkeit, so dass die Beamten dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnehmen ließen. Des Weiteren stellten sie seinen Führerschein sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

