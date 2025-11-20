PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei schwerverletzte Autofahrer bei Frontalzusammenstoß

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 20.11.2025 gegen 09:30 Uhr ereignete sich in Ahlen-Dolberg auf der Heessener Straße ein Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Autofahrer aus Hamm befuhr die Heessener Straße in Richtung Ahlen und überholte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Aus ungeklärter Ursache kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem 27-jährigen Pkw-Führer ebenfalls aus Hamm, der in Gegenrichtung fuhr. Durch den Zusammenprall wurde ein Fahrzeug in den Graben geschleudert. Die Fahrer mussten durch die Feuerwehr aus den Fahrzeugen geborgen werden und wurden lebensgefährlich verletzt mit Rettungshubschraubern in die Klinik geflogen. Zwischenzeitlich konnte bei dem 37-jährigen die Lebensgefahr wieder ausgeschlossen werden. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Einsatz eines polizeilichen Unfallaufnahmeteams. Die Fahrzeuge wurden durch einen Abschlepper von der Unfallstelle geborgen. Die Fahrbahn musste durch eine Fachfirma gereinigt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten blieb die Heessener Straße etwa sechs Stunden lang gesperrt.

