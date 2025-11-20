POL-WAF: Ahlen. E-Scooter-Fahrerin stürzt über freilaufenden Hund
Warendorf (ots)
Am Donnerstag, 20.11.2025 gegen 15:25 Uhr ereignete sich im Park an der Werse im Bereich der Merkurstraße ein Unfall. Eine 18-jährige Ahlenerin befuhr einen Weg im Park an der Werse mit ihrem E-Scooter. Ein 30-jähriger Hundehalter ging dort mit seinem nicht angeleinten Hund spazieren. Als der Hund einen Artgenossen erblickte, lief er unvermittelt in dessen Richtung. Dabei kreuzte er den Weg der E-Scooter-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, aufgrund dessen die 18-jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Hund blieb indessen unversehrt und begab sich zurück in die Obhut des Halters. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen vor Ort eine Unfallanzeige auf.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell