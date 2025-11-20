PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Ahlen. E-Scooter-Fahrerin stürzt über freilaufenden Hund

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 20.11.2025 gegen 15:25 Uhr ereignete sich im Park an der Werse im Bereich der Merkurstraße ein Unfall. Eine 18-jährige Ahlenerin befuhr einen Weg im Park an der Werse mit ihrem E-Scooter. Ein 30-jähriger Hundehalter ging dort mit seinem nicht angeleinten Hund spazieren. Als der Hund einen Artgenossen erblickte, lief er unvermittelt in dessen Richtung. Dabei kreuzte er den Weg der E-Scooter-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, aufgrund dessen die 18-jährige stürzte und sich leicht verletzte. Der Hund blieb indessen unversehrt und begab sich zurück in die Obhut des Halters. Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen vor Ort eine Unfallanzeige auf.

