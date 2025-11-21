PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Junge bedrängte Neunjährigen

Warendorf (ots)

Am Montag (17.11.2025) gegen 13.25 Uhr bedrängte ein Junge einen Neunjährigen auf der Keplerstraße in Ahlen. Der tatverdächtige zu Fuß gehende Junge wurde von zwei weiteren Jungen begleitet, die gemeinsam auf einem E-Scooter fuhren. Der Tatverdächtige stellte sich dem Neunjährigen in den Weg, kniff ihn in die Wange, holte dessen Trinkflasche aus der Seitentasche des Schulrucksacks und forderte ihn auf, sein Fahrrad herzugeben. Der neunjährige Ahlener lehnte die Forderung ab und fuhr weg. Die drei anderen Jungen gingen vermutlich in Richtung Hansastraße weiter.

Der tatverdächtige Junge ist circa 12 bis 13 Jahre alt, hat dunkle kurze Haare und einen türkischen Akzent. Zu den beiden Jungen auf dem E-Scooter liegen keine konkreten Beschreibungen vor. Die Polizei bittet um Hinweise und Informationen von Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten. Hinweise bitte an die Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382/965-0.

Erstellt von Emma Olfenbüttel (FOS Schülerin Polizei)

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

