POL-WAF: Warendorf. Bei Verkehrskontrolle Drogenkonsum festgestellt
Warendorf (ots)
Am Freitag (21.11.2025) gegen 00.25 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Andreasstraße in Warendorf einen Pkw, der aufgrund von nicht eingeschaltetem Abblendlicht angehalten wurde. Der Fahrer, ein 35-Jähriger, führte einen Drogenvor- und weitere Reaktionstests durch. Diese fielen positiv aus. Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an. Dem Ostbeveraner wurde die Weiterfahrt untersagt.
Erstellt von Emma Olfenbüttel (FOS Schülerin Polizei)
