POL-WAF: Oelde. Beim Vorbeifahren schwarzen VW Tiguan beschädigt

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter brachen am Freitag (21.11.2025) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Telgte in der Mozartstraße ein. Die Täter verschafften sich zwischen 17.00 Uhr und 19.24 Uhr durch ein Küchenfenster Zutritt in die Erdgeschosswohnung. Angaben zum Diebesgut liegen zurzeit nicht vor. Hinweise zu dem Einbruch oder zu den Tätern nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per ...

