POL-WAF: Oelde. Beim Vorbeifahren schwarzen VW Tiguan beschädigt
Warendorf (ots)
Zwischen Donnerstag, 20.11.2025, 18.00 Uhr und Freitag, 21.11.2025, 15 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Wilhelm-Frieling-Straße in Oelde an einem schwarzen VW Tiguan vorbei. Dabei entstand auf der Fahrerseite Sachschaden. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell