Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mann lief durch Gärten - zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 22.11.2025 lief ein Mann gegen 14.35 Uhr durch mehrere Gärten am Ahornweg in Oelde, klopfte an Türen und durchwühlte Blumenkästen. Polizisten forderten den 33-Jährigen auf, nach Hause zu gehen. Da der Oelder der Weisung der Einsatzkräfte nicht folgte, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Zur Fesselung des 33-Jährigen mussten die Polizisten körperliche Gewalt anwenden. Die Einsatzkräfte leiteten Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch und Widerstand gegen den Oelder ein.

