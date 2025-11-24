Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mann schubste und beleidigte Polizisten

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 23.11.2025 kontrollierten Polizisten gegen 10.50 Uhr einen Autofahrer wegen eines Verkehrsverstoßes auf der Kampstraße/Ecke Weststraße in Ahlen. Hier mischte sich ein unbeteiligter 49-Jähriger aus Hamm sehr aggressiv ein. Die Einsatzkräfte forderten den Mann mehrfach auf, sich zu entfernen. Das interessierte den aggressiven, laut herumschreienden und fordernden 49-Jährigen offensichtlich nicht, der nun einen Polizisten schubste und ihn beleidigte. Als der Beamte die Distanz zu dem Hammer durch einen Stoß erhöhte, solidarisierten sich weitere Personen mit dem 49-Jährigen. Weitere Einsatzkräfte wurden hinzugezogen und die Situation beruhigte sich. Gegen den Hammer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

