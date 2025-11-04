PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Unfallflucht über Nacht

Zweibrücken (ots)

Am Sonntagabend parkte ein 41-Jähriger sein Auto im Etzelweg. Er stellte den silbernen Hyundai i40 gegen 18 Uhr an den rechten Fahrbahnrand in Richtung Mittelbach. Als er am folgenden Morgen gegen 7:30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden am linken Außenspiegel. Offenbar streifte während der Parkzeit ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den stehenden Pkw. Der entstandene Schaden beträgt ungefähr 400,- Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 in Verbindung zu setzen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

