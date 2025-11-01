Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigung durch Graffiti

Zweibrücken (ots)

Bislang unbekannte Täter besprühten im Zeitraum von Samstag, 25.10.2025, 16:00 Uhr bis Freitag, 31.10.2025, 15:00 Uhr einen Pkw-Anhänger, welcher auf einem Parkplatz in der Dr. Ehrensberger-Straße in Zweibrücken abgestellt war, mit Sprayfarbe. Dabei wurden mehrere Seitenflächen des Anhängers mit Schriftzügen und Farbmarkierungen versehen. Durch die Farbanhaftungen entstand ein Sachschaden an der Lackierung des Anhängers in Höhe von circa 500,00 Euro.

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell