Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Zweibrücken führten am Mittwochabend mehrere Verkehrskontrollen in der Bitscher Straße durch. Dabei fiel den Beamten um 21:40 Uhr ein 34-jähriger Mann in einem Renault auf. Im Verlauf der Kontrolle nahmen die Kontrollkräfte zunächst Atemalkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert knapp unterhalb der 1,2 Promille. Damit war die Fahrt für den Mann beendet und er musste auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde ebenfalls einbehalten. |pizw

