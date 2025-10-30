PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Trunkenheitsfahrt

Zweibrücken (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Zweibrücken führten am Mittwochabend mehrere Verkehrskontrollen in der Bitscher Straße durch. Dabei fiel den Beamten um 21:40 Uhr ein 34-jähriger Mann in einem Renault auf. Im Verlauf der Kontrolle nahmen die Kontrollkräfte zunächst Atemalkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert knapp unterhalb der 1,2 Promille. Damit war die Fahrt für den Mann beendet und er musste auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde ebenfalls einbehalten. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 15:43

    POL-PIZW: Unfallflucht deckt weitere Straftaten auf

    Zweibrücken (ots) - Der Polizei Zweibrücken wurde am Mittwochmittag zunächst eine Unfallflucht gemeldet. Gegen 15:40 Uhr parkte ein gelber Skoda Fabia auf einem Baumarktparkplatz rückwärts aus. Der Fahrer übersah dabei jedoch einen dahinter haltenden weißen BMW X3 und fuhr gegen den SUV. Der Gesamtschaden dabei beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Der Unfallverursacher stieg kurz aus, fuhr danach aber weiter ohne ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 15:42

    POL-PIZW: Teure Kleidung entwendet

    Zweibrücken (ots) - Drei Täter erbeuteten am Mittwochnachmittag teure Kleidung im Outlet-Center. Um 17:45 betraten zunächst zwei Männer ein Sportbekleidungsgeschäft. Ein dritter Mann folgte kurz darauf und verwickelte einen Mitarbeiter in ein Gespräch. Währenddessen packten die zwei anderen in den Umkleidekabinen mehrere Kleidungsstücke in Tüten. Als dies durch den Mitarbeiter bemerkt wurde, flüchteten alle drei Personen aus dem Geschäft und entfernten sich mit ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 14:42

    POL-PIZW: Graffiti in der Innenstadt

    Zweibrücken (ots) - Eine Buchstabenkombination befindet sich nun an einer Wand in der Maxstraße. Zwischen Freitag, den 17.10.2025, 16 Uhr und Dienstag, den 28.10.2025, 10 Uhr sprühte eine unbekannte Person den roten Schriftzug an das Gebäude, in welchem sich auch eine Bar befindet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben beziehungsweise Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren