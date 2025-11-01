PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Vorfahrtsverstoß führt zu kurzzeitigem Verkehrschaos

Zweibrücken (ots)

Ein Verkehrsunfall war am Donnerstagmittag die Ursache für ein kurzzeitiges Verkehrschaos auf der Steinhauser Straße. Kurz vor 15 Uhr wollte ein BMW an der Anschlussstelle Contwig von der Autobahn 8 abfahren. Bei diesem Abbiegevorgang übersah die 21-jährige Fahrerin einen aus Richtung Outlet-Center kommenden Toyota Yaris. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Autos. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Der 47-jährige Fahrer des Toyota wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da beide Wagen nicht mehr fahrbereit waren, musste die Landstraße im Einmündungsbereich zeitweise für den Einsatz des Abschleppdienstes gesperrt werden. Dies führte zu einem kurzzeitigen Rückstau. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 15:44

    POL-PIZW: Trunkenheitsfahrt

    Zweibrücken (ots) - Einsatzkräfte der Polizei Zweibrücken führten am Mittwochabend mehrere Verkehrskontrollen in der Bitscher Straße durch. Dabei fiel den Beamten um 21:40 Uhr ein 34-jähriger Mann in einem Renault auf. Im Verlauf der Kontrolle nahmen die Kontrollkräfte zunächst Atemalkoholgeruch wahr. Ein Test ergab einen Wert knapp unterhalb der 1,2 Promille. Damit war die Fahrt für den Mann beendet und er musste auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe abgeben. ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 15:43

    POL-PIZW: Unfallflucht deckt weitere Straftaten auf

    Zweibrücken (ots) - Der Polizei Zweibrücken wurde am Mittwochmittag zunächst eine Unfallflucht gemeldet. Gegen 15:40 Uhr parkte ein gelber Skoda Fabia auf einem Baumarktparkplatz rückwärts aus. Der Fahrer übersah dabei jedoch einen dahinter haltenden weißen BMW X3 und fuhr gegen den SUV. Der Gesamtschaden dabei beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Der Unfallverursacher stieg kurz aus, fuhr danach aber weiter ohne ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 15:42

    POL-PIZW: Teure Kleidung entwendet

    Zweibrücken (ots) - Drei Täter erbeuteten am Mittwochnachmittag teure Kleidung im Outlet-Center. Um 17:45 betraten zunächst zwei Männer ein Sportbekleidungsgeschäft. Ein dritter Mann folgte kurz darauf und verwickelte einen Mitarbeiter in ein Gespräch. Währenddessen packten die zwei anderen in den Umkleidekabinen mehrere Kleidungsstücke in Tüten. Als dies durch den Mitarbeiter bemerkt wurde, flüchteten alle drei Personen aus dem Geschäft und entfernten sich mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren