POL-PIZW: Vorfahrtsverstoß führt zu kurzzeitigem Verkehrschaos
Zweibrücken (ots)
Ein Verkehrsunfall war am Donnerstagmittag die Ursache für ein kurzzeitiges Verkehrschaos auf der Steinhauser Straße. Kurz vor 15 Uhr wollte ein BMW an der Anschlussstelle Contwig von der Autobahn 8 abfahren. Bei diesem Abbiegevorgang übersah die 21-jährige Fahrerin einen aus Richtung Outlet-Center kommenden Toyota Yaris. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Autos. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Der 47-jährige Fahrer des Toyota wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da beide Wagen nicht mehr fahrbereit waren, musste die Landstraße im Einmündungsbereich zeitweise für den Einsatz des Abschleppdienstes gesperrt werden. Dies führte zu einem kurzzeitigen Rückstau. |pizw
