POL-WI: Geschlagen und mit Waffe bedroht +++ Versuchter Raub +++ Körperverletzung +++ Einbruch in Praxis +++ Wohnungseinbruch +++ E-Bike aus Keller geklaut

Geschlagen und mit Waffe bedroht,

Wiesbaden, Fritz-Ullmann-Straße, Donnerstag, 09.10.2025, 22:35 Uhr

(fp)Ein 31-Jähriger wurde am Donnerstagabend in der Fritz-Ullmann-Straße bedroht und geschlagen. Gegen 22:35 Uhr traf der Mann im Bereich der Fritz-Ullmann-Straße auf die drei Täter. Einer des Trios soll ihn sodann festgehalten und ihm mehrfach in das Gesicht geschlagen haben. Als der Geschädigte sich hierauf zur Wehr setzte, soll einer der Täter plötzlich eine Schusswaffe aus dem Hosenbund gezogen und hiermit den Mann bedroht haben. Zwei der drei Täter gelang unerkannt die Flucht, der Dritte konnte von der Polizei angetroffen werden. Ob es sich um eine echte Schusswaffe gehandelt hat, ist bislang noch nicht bekannt. Die Hintergründe der Tat sind Bestandteil der Ermittlungen.

Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Versuchter Raub,

Wiesbaden, Adolfsallee, Donnerstag, 09.10.2025, 17:00 Uhr

(fp)Unbekannte versuchten am Donnerstagnachmittag einen 27-jährigen Wiesbadener in der Adolfsallee auszurauben. Die zwei unbekannten Täter sprachen den Mann gegen 17:00 Uhr im Bereich der Adolfsallee an. Einer der beiden forderte ihn auf, seine Wertgegenstände an ihn herauszugeben. Als dies von dem Geschädigten verneint wurde, zückte der Täter ein Pfefferspray und sprühte es in Richtung des Mannes. Hierauf flüchteten die Angreifer unerkannt und ohne Beute. Einer der beiden wird als männlich, ca. 30 Jahre alt und ca. 170-180 cm groß beschrieben. Er soll graue Haare gehabt haben. Bekleidet sei er mit einem grünen T-Shirt und einer weißen Jacke gewesen. Der zweite Täter wird als männlich, ca. 30 Jahre alt und ca. 170-180 cm groß beschrieben. Er soll schwarze, lange und lockige Haare, welche zu einem Zopf gebunden waren gehabt haben. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Jacke mit goldenem Rückenemblem und einer blauen Hose gewesen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung,

Wiesbaden, Luisenplatz, Donnerstag, 09.10.2025, 18:50 Uhr

(fp)Zu einer Körperverletzung kam es am Donnerstagabend im Bereich des Wiesbadener Luisenplatzes. Einem auf der Straße befindlichen Mann aus Niedernhausen wurde von einem bislang unbekannten Täter mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Warum der Täter den Mann attackierte, ist derzeit noch nicht bekannt. Er wird als männlich, ca. 25-30 Jahre alt und ca. 185 cm groß beschrieben. Er soll dunkle kurze Haare gehabt haben. Er sei schwarz gekleidet gewesen und habe ein schwarzes Basecap getragen.

Das 1. Polizeirevier nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Vollendeter und versuchter Wohnungseinbruch, Wiesbaden, Samstag, 04.10.2025, 11:00 Uhr bis Donnerstag, 09.10.2025, 16:25 Uhr

(fp)Im Laufe des Donnerstagnachmittages, zwischen 13:30 Uhr und 16:25 Uhr, wurde in eine Wohnung in der Weilstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich auf bislang nicht bekannte Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchwühlten diese. Mit ausländischem Bargeld, Schmuck und Elektronikartikeln als Beute gelang ihnen im Anschluss unerkannt die Flucht.

Bei einem Einbruchsversuch blieb es in der Zeit zwischen Samstag, 04.10.2025, 11:00 Uhr und Donnerstag, 09.10.2025, 14:45 Uhr in der Hermann-Jansen-Straße. Die ebenfalls unbekannten Täter versuchten die Wohnungstür einer Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Nachdem ihnen dies nicht gelang, flüchteten sie.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Praxis,

Wiesbaden, Borsigstraße, Mittwoch, 08.10.2025, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 09.10.2025, 07:40 Uhr

(fp)Unbekannte sind in der Nacht zu Donnerstag in eine Zahnarztpraxis in der Borsigstraße eingebrochen. Die Täter verschafften sich durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt zu den Räumlichkeiten. Um an das Fenster im 1.OG zu gelangen, machten sie sich vermutlich das derzeit dort aufgestellte Baugerüst zunutze. Nachdem sie sämtliche Räume der Praxis durchwühlt hatten, ergriffen sie mit Elektronikartikeln und medizinischem Arbeitsmaterial die Flucht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

E-Bike aus Keller geklaut,

Wiesbaden, Joachim-Ringelnatz-Straße, Dienstag, 07.10.2025 bis Donnerstag, 09.10.2025, 12:00 Uhr

(fp)In der Zeit zwischen Dienstag und Donnerstag wurde ein E-Bike aus einem Keller in der Joachim-Ringelnatz-Straße entwendet. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Kellerräumen des Mehrfamilienhauses. Im Keller selbst brachen sie mehrere Kellerabteile auf und entwendeten ein beiges E-Bike der Marke Cube, Modell Touring Hybrid Pro 6, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen.

Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

