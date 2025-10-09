Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Gläser von Autospiegeln entwendet +++ PKW zerkratzt

Wiesbaden (ots)

1. Gläser von Autospiegeln entwendet,

Wiesbaden, Dienstag, 07.10.2025, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 08.10.2025, 18:30 Uhr

(fp)Zahlreiche Gläser von PKW-Außenspiegeln wurden in der Zeit zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag im Wiesbadener Stadtgebiet entwendet. In den Straßen Gottfried-Kinkel-Straße, Gustav-Freytag-Straße, Hildastraße, Heßstraße, Parkstraße, Hans-Sachs-Straße und Sophienstraße montierten die unbekannten Täter jeweils die Spiegelgläser von geparkten Fahrzeugen ab und ergriffen hierauf jeweils unerkannt die Flucht.

Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

2. PKW zerkratzt,

Wiesbaden, Platter Straße, Montag, 06.10.2025, 20:45 Uhr bis Dienstag, 07.10.2025, 11:00 Uhr

(fp)Ein PKW wurde in der Nacht zu Dienstag in der Platter Straße zerkratzt. Als die Besitzerin eines grauen VW Golf am Dienstagmorgen zu ihrem PKW kam, stellte sie fest, dass dieser beschädigt worden war. Die unbekannten Täter zerkratzten mit einem noch nicht bekannten Gegenstand insgesamt drei Stellen an dem VW. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell