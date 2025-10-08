Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Wohnungseinbrüche +++ Falsche Polizisten +++ Kühlergrill geklaut +++ Pkw-Scheibe eingeschlagen +++ Räubertrio festgenommen

Wiesbaden (ots)

1. Wohnungseinbrüche,

Wiesbaden, Dienstag, 07.10.2025, 15:50 Uhr bis 20:55 Uhr

(fp)Zwei Wohnungseinbrüche ereigneten sich im Laufe des Dienstages in Wiesbaden. Zwischen 15:40 Uhr und 19:00 Uhr hatten es Einbrecher auf die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Kreuzberger Ring abgesehen. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu der Wohnung, nahmen Bargeld und Schmuck an sich und ergriffen sodann unbemerkt die Flucht. In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:55 Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rüdesheimer Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen sowohl die Haus- als auch Wohnungstür auf. Auch hier nahmen sie Schmuck an sich und flüchteten unerkannt.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Falsche Polizisten,

Wiesbaden-Biebrich, Montag, 06.10.2025, 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(fp)Falsche Polizisten haben am vergangenen Montag Bargeld und weitere Wertgegenstände in einem Wohngebiet nahe der Erich-Ollenhauer-Straße erbeutet. Zuvor meldeten sich die angeblichen Beamten telefonisch bei einer Wiesbadenerin und gaben an, dass ihre Wertgegenstände in Gefahr seien. Unter geschickter Gesprächsführung brachten sie die Frau dazu, ihre Wertgegenstände vor die Tür zu legen, wo sie durch die angebliche Polizei abgeholt und in Verwahrung genommen wurden. Hinweise zu dem Abholer liegen nicht vor.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei oder die Bank müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei oder Bankmitarbeiter wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Keine Bank wird sie am Telefon auffordern eine Überweisung zu tätigen. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren sowie an Unbekannte übergeben oder überweisen. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, setzen Sie sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung.

3. Kühlergrill geklaut,

Wiesbaden, Nixenstraße, Samstag 04.10.2025, 18:00 Uhr bis Dienstag, 07.10.2025, 07:45 Uhr

(fp)Ein ungewöhnlicher Diebstahl ereignete sich zwischen Samstag und Dienstag in der Nixenstraße. Als der Besitzer eines roten Ford Fiesta am Dienstagmorgen zu seinem PKW kam, stellte er fest, dass der Kühlergrill seines Fahrzeuges entwendet worden war. Die unbekannten Täter hatten zunächst das Kennzeichen des PKW abmontiert, dieses auf die Windschutzscheibe gelegt, bevor sie fachmännisch den Kühlergrill demontierten und mit diesem als Beute die Flucht ergriffen.

Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 entgegen.

4. Pkw-Scheibe eingeschlagen,

Wiesbaden, Sedanstraße, Dienstag, 07.10.2025, 08:30 Uhr

(fp)Unbekannte haben am Dienstagmorgen einen PKW in der Sedanstraße beschädigt. Die Unbekannten schlugen die hintere rechte Scheibe eines geparkten Opel Mervia mit einem unbekannten Gegenstand ein. Zu Diebesgut ist derzeit nichts bekannt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

5. Räubertrio festgenommen,

Wiesbaden / Frankfurt, Montag, 06.10.2025 bis Dienstag, 07.10.2025

(fp)In der Nacht von Montag auf Dienstag beraubten drei 18-Jährige einen ebenfalls 18-Jährigen und dessen Begleiter. Die Polizei nahm das Trio kurz darauf fest.

Gegen 01:10 Uhr hielten sich der 18-Jährige und sein 17-jähriger Begleiter am Mainkai in Höhe Am Leonhardstor auf, als einer des Trios auf den 18-Jährigen zukam und ihn in ein Gespräch verwickelte.

Hierbei forderte der Täter zunächst, dass ihm Geld gewechselt werden soll, was den beiden Jungen nicht möglich war. Nun forderte der Täter erneut die Herausgabe von Geld und verlieh dem Ganzen Nachdruck, indem er einen Elektroschocker präsentierte. Die beiden weiteren Täter kamen nun hinzu, einer übernahm den Elektroschocker, drohte ebenfalls damit und forderte die Herausgabe von Geld. Dem kam der 18-Jährige nach, übergab einen 5-EUR Schein und das Trio flüchtete fußläufig.

Die alarmierten Streifen trafen die drei Räuber im Bereich der Alten Mainzer Gasse an, als sie gerade erneut Passanten ansprachen und nahmen sie fest.

Bei zwei der drei Räuber fanden die Beamten Bargeld im oberen dreistelligen Bereich auf, zudem stellten sie augenscheinliches Falschgeld und Betäubungsmittel sicher. Den Elektroschocker fanden die Polizisten ebenfalls im Nahbereich.

Im weiteren Verlauf wurde die Wohnungsdurchsuchung bei einem der Täter angeordnet, welche Diebesgut anderer Taten zu Tage führte.

Die drei 18-Jährigen wurden für die weiteren Maßnahmen in das Polizeipräsidium verbracht.

Da sie allesamt in Wiesbaden wohnhaft sind, wurden sie im Laufe des Tages dem Haftrichter in Wiesbaden vorgeführt, welcher bei zweien von ihnen die Untersuchungshaft anordnete.

Der dritte Täter wurde nach Hause entlassen. Die Ermittlungen werden bei der Kriminalpolizei in Wiesbaden fortgeführt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell