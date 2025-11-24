POL-WAF: Warendorf. Polizisten schlug Cannabisgeruch aus Pkw entgegen
Warendorf (ots)
Am Sonntag, 23.11.2025 hielten Polizisten gegen 22.50 Uhr den Fahrer eines Autos auf der Beelener Straße in Warendorf an. Als die Polizisten an den Pkw herantraten, nahmen sie starken Cannabisgeruch war. Der 19-Jährige gab an, aktuell nichts konsumiert zu haben. Dies widerlegte der von dem Warendorfer durchgeführte Drogenvortest. Deshalb nahmen die Beamten den Fahranfänger mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 19-Jährigen ein, untersagten ihm die Weiterfahrt und informierten das Straßenverkehrsamt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell