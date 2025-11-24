PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Polizisten schlug Cannabisgeruch aus Pkw entgegen

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 23.11.2025 hielten Polizisten gegen 22.50 Uhr den Fahrer eines Autos auf der Beelener Straße in Warendorf an. Als die Polizisten an den Pkw herantraten, nahmen sie starken Cannabisgeruch war. Der 19-Jährige gab an, aktuell nichts konsumiert zu haben. Dies widerlegte der von dem Warendorfer durchgeführte Drogenvortest. Deshalb nahmen die Beamten den Fahranfänger mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 19-Jährigen ein, untersagten ihm die Weiterfahrt und informierten das Straßenverkehrsamt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 10:30

    POL-WAF: Beckum. Schmuck und Geld bei Einbruch gestohlen

    Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Sonntag, 23.11.2025, zwischen 14.45 Uhr und 18.10 Uhr in ein Einfamilienhaus am Malvenweg in Beckum ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume und stahlen Schmuck sowie Geld. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 10:26

    POL-WAF: Ahlen. Mann schubste und beleidigte Polizisten

    Warendorf (ots) - Am Sonntag, 23.11.2025 kontrollierten Polizisten gegen 10.50 Uhr einen Autofahrer wegen eines Verkehrsverstoßes auf der Kampstraße/Ecke Weststraße in Ahlen. Hier mischte sich ein unbeteiligter 49-Jähriger aus Hamm sehr aggressiv ein. Die Einsatzkräfte forderten den Mann mehrfach auf, sich zu entfernen. Das interessierte den aggressiven, laut herumschreienden und fordernden 49-Jährigen ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 10:12

    POL-WAF: Ahlen. Führerschein nach Alkoholfahrt sichergestellt

    Warendorf (ots) - Am Sonntag, 23.11.2025 hielten Polizisten um 4.55 Uhr einen Autofahrer auf der Rosenstraße in Ahlen an. Aus dem Pkw schlug den Einsatzkräften starken Alkoholgeruch entgegen. Der 21-Jährige führte einen Atemalkoholtest durch, der die absolute Fahruntüchtigkeit bestätigte. Die Beamten nahmen den Beckumer mit, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren