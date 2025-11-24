Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Mann bei versuchtem Raub verletzt - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die am Montag, 24.11.2025, gegen 7.00 Uhr einen Angriff auf einen Mann in Ostbevern beobachtet haben. Der 43-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der L 830 von Milte nach Ostbevern. Nach ersten Ermittlungen soll ihn etwa 300 Meter vor der Einmündung zur B 51 ein Fußgänger angehalten und das Fahrrad des Warendorfers gefordert haben. Es soll zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der der unbekannte Tatverdächtige den 43-Jährigen mit einem Messer am Oberschenkel verletzte. Der Warendorfer wiederum soll den Unbekannten geschlagen haben, der daraufhin gestürzt sei. Anschließend sei der 43-Jährige zu seiner Arbeitsstätte gefahren und der Rettungsdienst sowie die Polizei wurden informiert. Rettungskräfte brachten den Warendorfer zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Polizei nahm die Fahndung nach dem Flüchtigen auf und setzte dafür auch einen Diensthund ein. Der schlecht deutsch sprechende Tatverdächtige soll circa 1,65 Meter bis 1,80 Meter groß sein, habe einen Bart und soll dunkel gekleidet gewesen sein sowie eine Mütze getragen haben. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

