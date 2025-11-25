POL-WAF: Sassenberg. Autofahrerin besitzt keinen Führerschein
Warendorf (ots)
Am Montag, 24.11.2025, 22.45 Uhr hielten Polizisten eine Autofahrerin auf der B 513 in Sassenberg an. Bei der Überprüfung der 44-Jährigen stellte sich heraus, dass die Harsewinklerin keinen Führerschein besitzt. Die Beamten leiteten gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren ein und untersagten ihr die Weiterfahrt.
