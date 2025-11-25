POL-WAF: Drensteinfurt. Unbekannte brachen in Sekundarschule ein

Warendorf (ots) - Eine 19-jährige Beckumerin fuhr am Freitag (24.11.2025) gegen 17:00 Uhr mit ihrem Pkw in Beckum auf der Oststraße von einem Parkplatz. Dabei übersah sie einen 71-jährigen Beckumer, der zu Fuß die Oststraße überqueren wollte. Der Fußgänger wurde dabei am Bein verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Während der medizinischen Versorgung vor ...

mehr