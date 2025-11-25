PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Unbekannte brachen in Sekundarschule ein

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen über das Wochenende (21.11.2025, 20.00 Uhr - 24.11.2025, 7.00 Uhr) in die Sekundarschule an der Sendenhorster Straße in Drensteinfurt ein. Der oder die Täter durchwühlten das Lehrerzimmer und erbeuteten Geld. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
  • 24.11.2025 – 20:35

    POL-WAF: Beckum. Fußgänger beim Abbiegen übersehen

    Warendorf (ots) - Eine 19-jährige Beckumerin fuhr am Freitag (24.11.2025) gegen 17:00 Uhr mit ihrem Pkw in Beckum auf der Oststraße von einem Parkplatz. Dabei übersah sie einen 71-jährigen Beckumer, der zu Fuß die Oststraße überqueren wollte. Der Fußgänger wurde dabei am Bein verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Während der medizinischen Versorgung vor ...

  • 24.11.2025 – 13:06

    POL-WAF: Ostbevern. Mann bei versuchtem Raub verletzt - Zeugen gesucht

    Warendorf (ots) - Gesucht werden Zeugen, die am Montag, 24.11.2025, gegen 7.00 Uhr einen Angriff auf einen Mann in Ostbevern beobachtet haben. Der 43-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der L 830 von Milte nach Ostbevern. Nach ersten Ermittlungen soll ihn etwa 300 Meter vor der Einmündung zur B 51 ein Fußgänger angehalten und das Fahrrad des ...

  • 24.11.2025 – 10:47

    POL-WAF: Warendorf. Polizisten schlug Cannabisgeruch aus Pkw entgegen

    Warendorf (ots) - Am Sonntag, 23.11.2025 hielten Polizisten gegen 22.50 Uhr den Fahrer eines Autos auf der Beelener Straße in Warendorf an. Als die Polizisten an den Pkw herantraten, nahmen sie starken Cannabisgeruch war. Der 19-Jährige gab an, aktuell nichts konsumiert zu haben. Dies widerlegte der von dem Warendorfer durchgeführte Drogenvortest. Deshalb nahmen die ...

