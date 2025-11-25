PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahranfänger stand unter Betäubungsmitteleinfluss

Warendorf (ots)

Am Montag, 24.11.2025 kontrollierten Polizisten gegen 19.35 Uhr einen Autofahrer auf der Parkstraße in Ahlen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des 18-Jährigen stellte sich heraus, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Beamten ließen dem Fahranfänger eine Blutprobe entnehmen, leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und untersagten dem Ahlener die Weiterfahrt.

