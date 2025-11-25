POL-WAF: Ahlen. Fahranfänger stand unter Betäubungsmitteleinfluss

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen über das Wochenende (21.11.2025, 20.00 Uhr - 24.11.2025, 7.00 Uhr) in die Sekundarschule an der Sendenhorster Straße in Drensteinfurt ein. Der oder die Täter durchwühlten das Lehrerzimmer und erbeuteten Geld. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

mehr