Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 24.11.2025, 17.00 Uhr wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der Oststraße in Beckum schwer verletzt. Eine 19-jährige Beckumerin bog von dem Parkplatz eines Supermarktes nach links auf die Oststraße ab. Dabei kam zum Zusammenstoß mit dem 71-jährigen, der die Oststraße querte. Woraufhin der Beckumer stürzte. Rettungskräfte brachen den Schwerverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

