POL-WAF: Oelde. Silberbesteck bei Einbruch gestohlen
Warendorf (ots)
Unbekannte Personen brachen am Montag, 24.11.2025, zwischen 8.30 Uhr und 16.10 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Kämpen in Oelde ein. Der oder die Täter stahlen ein Silberbesteck und Bilder. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
