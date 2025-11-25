PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Silberbesteck bei Einbruch gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen am Montag, 24.11.2025, zwischen 8.30 Uhr und 16.10 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Kämpen in Oelde ein. Der oder die Täter stahlen ein Silberbesteck und Bilder. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

