PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am Samstag, 22.11.2025, wurde in der Zeit zwischen 10:00 und 14:00 Uhr ein am Friedrich-Ebert-Ring (Höhe Hausnummer 33) abgestellter roter Citroën Cactus im Rahmen eines Verkehrsunfalls beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der zuständigen Dienststelle, Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Telefonnummer 0261/92156300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
Marita Simon, EPHK'in
Telefon: 0261-92156-110
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 14:25

    POL-PPKO: Lahnstein - Polizeiliche Übung im Bereich der BBS Lahnstein

    Koblenz (ots) - Heute Nachmittag findet zwischen 15.00-17.00 Uhr in bzw. an der Berufsbildenden Schule Lahnstein (Schulstraße) eine polizeiliche Übung statt. In diesem Bereich werden Einsatzkräfte mit entsprechender Schutzausstattung das Vorgehen in größeren Gebäudekomplexen beüben. Es kann in dem Bereich allenfalls zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 14:12

    POL-PPKO: Raubüberfall auf Juweliergeschäft in Andernach - Polizei sucht Zeugen

    Koblenz (ots) - Am heutigen Mittwoch, 19.11.25, kam es gegen 11.50 Uhr zu einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Hochstraße in Andernach. Zwei Täter betraten das Geschäft und bedrohten die Inhaberin mit einer Schusswaffe. Es soll sich um zwei männliche, ca. 1,75 - 1,80 m große und schlanke Personen gehandelt haben, die beide jeweils mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren