PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahranfänger stand unter Betäubungsmitteleinfluss

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 25.11.2025 wurde ein Fahranfänger gegen 23.50 Uhr auf der Hammer Straße in Ahlen angehalten. Bei der Überprüfung des 18-jährigen Autofahrers stellte sich heraus, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Polizisten nahmen den Ahlener mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein, untersagten dem Heranwachsenden die Weiterfahrt und informierten die Führerscheinstelle.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 11:17

    POL-WAF: Telgte-Westbevern. Zeugen nach Alleinunfall gesucht

    Warendorf (ots) - Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu einem Alleinunfall machen können, der sich am Dienstag, 25.11.2025, gegen 14.25 Uhr auf der Straße Riehenhaar im Bereich Westbevern ereignet hat. Ein 28-jähriger Grevener befuhr mit einem Lieferwagen die Landstraße. Er kam mit dem Transporter über eine längere Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Graben stehen. Bei dem Verkehrsunfall verletzte ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 11:01

    POL-WAF: Ahlen. Schwarzen Mercedes SUV mit mutmaßlichem Heckschaden gesucht

    Warendorf (ots) - Gesucht wird der Fahrer sowie dessen Auto, ein schwarzer Mercedes SUV, der am Dienstag, 25.11.2025, gegen 5.30 Uhr an einem Verkehrsunfall im Europakreisel in Ahlen beteiligt war. Der Unbekannte fuhr vor einem schwarzen Opel Insigna von der Dolberger Straße in den Kreisverkehr ein. Der Flüchtige führte ohne ersichtlichen Grund eine Vollbremsung ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 13:50

    POL-WAF: Beckum. Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Warendorf (ots) - Am Montag, 24.11.2025, 17.00 Uhr wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der Oststraße in Beckum schwer verletzt. Eine 19-jährige Beckumerin bog von dem Parkplatz eines Supermarktes nach links auf die Oststraße ab. Dabei kam zum Zusammenstoß mit dem 71-jährigen, der die Oststraße querte. Woraufhin der Beckumer stürzte. Rettungskräfte brachen den Schwerverletzten zur weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren