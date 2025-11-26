POL-WAF: Ahlen. Fahranfänger stand unter Betäubungsmitteleinfluss

Warendorf (ots) - Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu einem Alleinunfall machen können, der sich am Dienstag, 25.11.2025, gegen 14.25 Uhr auf der Straße Riehenhaar im Bereich Westbevern ereignet hat. Ein 28-jähriger Grevener befuhr mit einem Lieferwagen die Landstraße. Er kam mit dem Transporter über eine längere Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Graben stehen. Bei dem Verkehrsunfall verletzte ...

