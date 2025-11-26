POL-WAF: Ahlen. Fahranfänger stand unter Betäubungsmitteleinfluss
Warendorf (ots)
Am Dienstag, 25.11.2025 wurde ein Fahranfänger gegen 23.50 Uhr auf der Hammer Straße in Ahlen angehalten. Bei der Überprüfung des 18-jährigen Autofahrers stellte sich heraus, dass er unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Polizisten nahmen den Ahlener mit und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein, untersagten dem Heranwachsenden die Weiterfahrt und informierten die Führerscheinstelle.
