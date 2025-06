POL-WAF: Ahlen. In Einbahnstraße betrunken der Polizei begegnet

Warendorf (ots) - Gleich zwei Wohnobjekte in einer Straße sind am Wochenende das Ziel von unbekannten Einbrechern in Beckum gewesen. Zunächst machten sich die Täter in einer Wohnung an der Straße Am Hirschgraben zu schaffen. Zwischen 00.00 Uhr und 10.00 Uhr am Sonntag (22.06.2025) gelangten sie über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung, stahlen unter anderem Elektronikgeräte und flüchteten. Gegen 03.10 Uhr ...

mehr