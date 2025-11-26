Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern. Zeugen nach Alleinunfall gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die Angaben zu einem Alleinunfall machen können, der sich am Dienstag, 25.11.2025, gegen 14.25 Uhr auf der Straße Riehenhaar im Bereich Westbevern ereignet hat. Ein 28-jähriger Grevener befuhr mit einem Lieferwagen die Landstraße. Er kam mit dem Transporter über eine längere Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Graben stehen. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der nicht angeschnallte Fahrer. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Nach Angaben des Greveners soll ihm ein Fahrzeug auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen sein. Er habe daraufhin nach rechts ausweichen müssen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 50.500 Euro. Wer befuhr zur Unfallzeit die L 811 im Bereich Riehenhaar Nr. 3? Wer kann Angaben zu dem Alleinunfall machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

