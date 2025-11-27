PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfallflucht an einem PKW - Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen die zwischen Dienstag, 25.11.2025 gegen 17:00 Uhr und Mittwoch, 26.11.2025, 8:35 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Ahornweg in Ahlen gesehen haben. Beschädigt wurde ein weißer Opel Astra auf der Fahrerseite, der auf der Straße in Höhe der Hausnummer 2 geparkt war. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verkehrsunfall machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Erstellt und eingestellt von M. Hellmann (FOS-Schüler)

