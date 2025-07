Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hinter Gittern

Jena (ots)

Gleich dreimal viel am vergangenen Donnerstag ein Mann in der Merseburger Straße, bis in die Nachtstunden hinein, negativ auf, sodass auch die Polizei einschreiten musste. Der 41-Jährige schlug erst seinen Mitbewohner und erhielt dadurch das erste Strafverfahren. Etwas später meldeten Zeugen, dass ein betrunkener Mann auf einem Baugerüst im Jenaer Norden herumklettert. Hier hatte er seinen Schlüssel vergessen und belästigte durch starke Schläge an die Fensterscheiben andere Bewohner. Nachdem er danach nochmals mit der Hand gegen einen Bewohner ausholte und diesen schlug, ist er durch die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen worden. Hinter Gittern konnte er seinen Alkoholrausch ausschlafen und über seine Taten nachdenken. In den frühen Morgenstunden ist er wieder entlassen worden. Nun muss er sich wegen der begangenen Körperverletzungsdelikte strafrechtlich verantworten.

