POL-WAF: Ahlen. Fahren unter Cannabiseinfluss
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 26.11.2025, gegen 20:05 Uhr wurde ein Fahrer eines PKWs zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Straße Freiheit in Ahlen angehalten. Die Polizisten nahmen Anzeichen von Cannabiskonsum wahr. Ein Drogenvortest, den der 18-jährige durchführte, bestätigte es. Daraufhin ließen die Beamten dem Hammer eine Blutprobe entnehmen. Im Anschluss wurde der Betroffene entlassen und eine Weiterfahrt untersagt.
T. Kattenbaum (FOS Schüler)
