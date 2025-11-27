PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einbruch auf dem Parallelweg

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 26.11.2025, zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr, vermutlich gegen 18:30 Uhr, kam es auf dem Parallelweg in Beckum zu einem Einbruch. Der Tatverdächtige verschaffte sich vermutlich über die Terassentür Zugang zur Wohnung. Bisher ist nicht bekannt, ob Sachen gestohlen wurden. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

