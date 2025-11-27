POL-WAF: Beckum. Einbruch auf dem Parallelweg
Warendorf (ots)
Am Mittwoch, 26.11.2025, zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr, vermutlich gegen 18:30 Uhr, kam es auf dem Parallelweg in Beckum zu einem Einbruch. Der Tatverdächtige verschaffte sich vermutlich über die Terassentür Zugang zur Wohnung. Bisher ist nicht bekannt, ob Sachen gestohlen wurden. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell