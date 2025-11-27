POL-WAF: Beckum. Einbruch auf dem Parallelweg

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 26.11.2025, gegen 9:50 Uhr, sprach ein unbekannter Mann einen Senior in Oelde an. Er gab sich als früherer Arbeitskollege aus und bot ihm Jacken und Uhren an. Nachdem der Oelder sowie seine Ehefrau kein Interesse gezeigt hatten, wurde der Unbekannte sehr aufdringlich. Das Ehepaar forderte den Mann auf, das Haus zu verlassen. Der Unbekannte kam der Aufforderung nach und fuhr mit seinem PKW ...

