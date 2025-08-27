Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 25-Jähriger stürzt mit Krad und verletzt sich - #polsiwi

Siegen (OT Eiserfeld) (ots)

Am Dienstagabend (26.08.2025) ist ein 25-Jähriger bei einem Unfall mit seinem Krad in Eiserfeld verletzt worden.

Der junge Mann befuhr gegen 22:15 Uhr die L 531 von Neunkirchen in Richtung Eiserfeld. In einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stürzte und blieb im Grünstreifen liegen, wo ihn Zeugen kurze Zeit später auffanden und den Rettungsdienst alarmierten.

Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei dem 25-Jährigen wahr. Der Kradfahrer kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus, wo ihm zudem eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Ermittlungen zur Unfallursache werden durch das Verkehrskommissariat übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell