Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Ein Leichtverletzter nach Abbiegeunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 27.11.2025, gegen 7.15 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Rummler/Berl in Albersloh zu einem Abbiegeunfall mit einem Leichtverletzten. Eine 66-jährige Albersloherin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Rummler in Richtung L 586 und bog nach links auf die Landstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 61-jährigen Ennigerlohers, der die Landstraße in Richtung Münster befuhr. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten 61-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Auto der 66-Jährigen wurde abgeschleppt. Die Landstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 11.000 Euro.

