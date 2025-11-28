Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Gegen schwarzen Opel Astra gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 26.11.2025, zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Von-Büren-Allee in Oelde gegen einen schwarzen Opel Astra und beschädigte diesen an der vorderen rechten Stoßstange. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Möbelhauses und wies grünen Lackabrieb an der Schadenstelle auf. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen möglicherweise grünen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell