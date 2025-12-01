Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Nach Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrer geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Freitag (28.11.2025) um 7.40 Uhr kam es in Ahlen an der Einmündung Nordenmauer / Theodor-Körner-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der 15-jährige Fahrer des E-Scooters aus Ahlen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er befuhr den Gehweg der Straße Nordenmauer in Richtung Ostenmauer. An der o.g. Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit einem grauen VW Golf. Der Fahrer des Autos sprach noch kurz mit dem 15-Jährigen flüchtete jedoch anschließend von der Unfallstelle. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Autofahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

