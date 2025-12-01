PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Nach Zusammenstoß mit E-Scooter-Fahrer geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Freitag (28.11.2025) um 7.40 Uhr kam es in Ahlen an der Einmündung Nordenmauer / Theodor-Körner-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der 15-jährige Fahrer des E-Scooters aus Ahlen wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er befuhr den Gehweg der Straße Nordenmauer in Richtung Ostenmauer. An der o.g. Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit einem grauen VW Golf. Der Fahrer des Autos sprach noch kurz mit dem 15-Jährigen flüchtete jedoch anschließend von der Unfallstelle. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Autofahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 09:50

    POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Imbiss

    Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Donnerstag, 27.11.2025 in einen Imbiss an der Oststraße in Ahlen ein. Der oder die Täter stahlen Bargeld. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-230 Fax: ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 09:29

    POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Wohnhaus

    Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen am Donnerstag, 27.11.2025, zwischen 14.30 Uhr und 19.15 Uhr in ein Haus an der Fischerstraße in Warendorf ein. Der oder die Täter durchsuchten die Wohnräume. Angaben zum Diebesgut liegen bislang nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 08:09

    POL-WAF: Oelde. Gegen schwarzen Opel Astra gefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 26.11.2025, zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Von-Büren-Allee in Oelde gegen einen schwarzen Opel Astra und beschädigte diesen an der vorderen rechten Stoßstange. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Möbelhauses und wies grünen Lackabrieb an der Schadenstelle auf. Wer hat den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren