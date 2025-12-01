Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Leicht verletzte Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw

Warendorf (ots)

Am Freitag (28.11.2025) um 15.20 Uhr kam es an der Einmündung Blumenstraße / Bahnhofstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Eine 62-jährige Warendorferin befuhr den Radweg an der Blumenstraße von der Zumlohstraße kommend in Richtung B 64. Ein 61-Jähriger aus Versmold befuhr die Blumenstraße von der B 64 kommend und bog nach rechts in die Bahnhofstraße ab. In der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. Die Frau stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell