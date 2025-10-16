Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: RETTUNGSWAGEN BESUCHT DIE KINDERFEUERWEHR BRUCHHAUSEN/NIEDEREIMER

Arnsberg (ots)

Beim letzten Übungsnachmittag der Kinderfeuerwehr Bruchhausen/Niedereimer stand ein ganz besonderes Highlight auf dem Programm: Der angehende Notfallsanitäter Vincent besuchte die Kinder mit einem Rettungswagen des Rettungsdienstes der Stadt Arnsberg.

Schon bei der Ankunft des großen Einsatzfahrzeugs war die Aufregung groß. Als sich schließlich die Türen des Rettungswagens öffneten, wollten alle sofort wissen, was sich darin verbirgt - und sie wurden nicht enttäuscht.

Geduldig erklärte Vincent den jungen Feuerwehrmitgliedern, welche Aufgaben der Rettungsdienst hat und wie ein Einsatz abläuft. Besonders spannend war es, das umfangreiche medizinische Material kennenzulernen, das auf dem Rettungswagen mitgeführt wird - von der Trage für den Patiententransport über das EKG-Gerät zur Herzüberwachung bis hin zu Infusionen und Verbandsmaterial. Viele der Geräte durften die Kinder sogar selbst ausprobieren oder in die Hand nehmen.

Mit großen Augen staunten die Nachwuchsbrandschützer, wie viel Technik und Ausrüstung in einem einzigen Fahrzeug Platz findet. Schnell wurde klar: Ein Rettungswagen ist ein echtes "Krankenhaus auf Rädern".

Ein herzliches Dankeschön geht an Vincent und den Rettungsdienst der Stadt Arnsberg für diesen spannenden und lehrreichen Nachmittag. Vielleicht träumt nun das ein oder andere Kind nicht nur von der Feuerwehr - sondern auch von einer Zukunft im Rettungsdienst.

