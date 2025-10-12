Feuerwehr der Stadt Arnsberg

FW-AR: Jugendfeuerwehrmitglieder überzeugen bei Jugendflamme 2

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Arnsberg (ots)

Rund um den Sportplatz des TuS Oeventrop fand am vergangenen Samstag die Abnahme der Jugendflamme Stufe 2 der Jugendfeuerwehr Arnsberg statt. Insgesamt 35 Nachwuchskräfte zeigten dabei ihr Können in verschiedenen feuerwehrtechnischen und sportlichen Disziplinen und konnten am Ende des Tages das Leistungsabzeichen erfolgreich entgegennehmen.

Die Jugendflamme 2 ist ein anerkanntes Abzeichen der Jugendfeuerwehr in Nordrhein-Westfalen. Es dient als Nachweis über vorhandenes Wissen und praktische Fertigkeiten und kann ab dem 13. Lebensjahr von Mitgliedern abgelegt werden, die bereits die Jugendflamme 1 erworben haben.

Für den Erwerb des Abzeichens mussten die Jugendlichen verschiedene Aufgaben erfolgreich absolvieren. Neben feuerwehrtechnischen Tätigkeiten war auch ein sportlicher Teil Bestandteil der Prüfung. Beim Staffellauf, Kugelstoßen und Weitsprung wurden Ausdauer, Kraft und Koordination gefordert.

Im feuerwehrtechnischen Bereich mussten die Teilnehmenden unter anderem ein Standrohr auf einem Hydranten montieren und in Betrieb nehmen, um Löschwasser aus dem örtlichen Trinkwassernetz zu entnehmen. Zudem wurden Einsatzmittel UVV-gerecht vom Löschfahrzeug entnommen und deren Einsatzgebiete sowie die Handhabung erklärt. In einer Gruppenaufgabe galt es, eine Saugleitung aufzubauen und an eine Pumpe anzuschließen, wie sie bei der Wasserentnahme aus offenen Gewässern verwendet wird.

Unterstützt und bewertet wurden die Jugendlichen von den Ausbilderinnen und Ausbildern der Jugendfeuerwehr. Auch der stellvertretende Wehrführer Kai Spiegel sowie Vertreter der Jugendfeuerwehr des Hochsauerlandkreises begleiteten die Abnahme und überzeugten sich von der hohen Leistungsbereitschaft der Nachwuchskräfte.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen erhielten alle Teilnehmenden ihre verdienten Abzeichen. Die Feuerwehr Arnsberg gratuliert den erfolgreichen Jugendlichen herzlich zur bestandenen Prüfung und bedankt sich beim TuS Oeventrop für die Bereitstellung der Räumlichkeiten am Sportplatz.

Original-Content von: Feuerwehr der Stadt Arnsberg, übermittelt durch news aktuell