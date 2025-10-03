FW-AR: 33.Leistungsnachweis der Feuerwehren des Hochsauerlandkreises in Oberschledorn

Feuerwehr der Stadt Arnsberg

Am vergangenen Wochenende fand in Medebach-Oberschledorn der 33. Leistungsnachweis der Feuerwehren des Hochsauerlandkreises (HSK) statt. Insgesamt stellten sich knapp 90 Gruppen aus dem gesamten Kreisgebiet den Aufgaben- unter ihnen auch fünf Einheiten aus der Stadt Arnsberg.

Der Leistungsnachweis ist eine jährlich stattfindende Prüfung, bei der die Einsatzkräfte ihr Können unter Beweis stellen. Das Programm ist dabei vielseitig angelegt und wird unter Zeitdruck abgenommen. Insgesamt müssen folgende vier Prüfungspunkte erfolgreich bestanden werden:

- Feuerwehrtechnischer Teil: Die Gruppen führten entweder den Aufbau eines Löschangriffs durch oder mussten die Rettung einer Person aus einem Schacht mittels Bockleiter absolvieren. - Theoretischer Teil: Hier galt es, feuerwehrspezifische Fragen korrekt zu beantworten. - Knoten und Stiche: Wichtige Handgriffe, die im Einsatzfall schnell und zuverlässig sitzen müssen. - Sportlicher Teil: Ein Staffellauf, der Ausdauer, Teamgeist und Schnelligkeit forderte.

Die teilnehmenden Arnsberger Einheiten meisterten die Aufgaben und konnten ihre Leistungsnachweisabzeichen erfolgreich erwerben. Der Nachweis dient nicht nur der Überprüfung des Ausbildungsstandes, sondern stärkt auch den Austausch zwischen den Wehren im gesamten Hochsauerlandkreises.

Die Feuerwehr Arnsberg gratuliert allen teilnehmenden Gruppen zu ihren erfolgreichen Leistungen und bedankt sich bei der ausrichtenden Einheit in Oberschledorn für die hervorragende Organisation. Im nächsten Jahr kommen die Einheiten dann in Meschede-Berge zum insgesamt 34.Leistungsnachweis zusammen.

