POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Jugendzentrum
Warendorf (ots)
In der Zeit vom Donnerstag (27.11.2025) 21 Uhr bis Freitag (28.11.2025) 9 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Jugendzentrum am Wetterweg in Ahlen ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das Gebäude. Es wurde unter anderem Bargeld entwendet. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell