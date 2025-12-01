PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert mit E-Scooter gefahren

Warendorf (ots)

Am Sonntag (30.11.2025) um 8 Uhr kontrollierten Polizisten die Fahrerin eines E-Scooters auf der Straße Am Bahndamm in Ahlen. Bei der 27-jährigen Ahlenerin stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest. Außerdem ergab sich der Verdacht auf einen Drogenkonsum . Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

  • 01.12.2025 – 12:37

    POL-WAF: Ahlen. Bei Kontrolle ohne Führerschein aufgefallen

    Warendorf (ots) - Am Freitag (28.11.2025) um 14.20 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Straße Am Morgenbruch eine Autofahrerin. Bei der Überprüfung der 42-jährigen Ahlenerin stellten die Beamten fest, dass sie keinen gültigen Führerschein besitzt. Sie untersagten der Frau die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen sie ein. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei Warendorf Pressestelle ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:32

    POL-WAF: Ahlen. Einbruch in Jugendzentrum

    Warendorf (ots) - In der Zeit vom Donnerstag (27.11.2025) 21 Uhr bis Freitag (28.11.2025) 9 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Jugendzentrum am Wetterweg in Ahlen ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das Gebäude. Es wurde unter anderem Bargeld entwendet. Wer hat dort zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 12:24

    POL-WAF: Warendorf. Leicht verletzte Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw

    Warendorf (ots) - Am Freitag (28.11.2025) um 15.20 Uhr kam es an der Einmündung Blumenstraße / Bahnhofstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Eine 62-jährige Warendorferin befuhr den Radweg an der Blumenstraße von der Zumlohstraße kommend in Richtung B 64. Ein 61-Jähriger aus Versmold befuhr die Blumenstraße von der B 64 kommend ...

    mehr
