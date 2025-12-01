POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert mit E-Scooter gefahren
Warendorf (ots)
Am Sonntag (30.11.2025) um 8 Uhr kontrollierten Polizisten die Fahrerin eines E-Scooters auf der Straße Am Bahndamm in Ahlen. Bei der 27-jährigen Ahlenerin stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest. Außerdem ergab sich der Verdacht auf einen Drogenkonsum . Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau ein.
