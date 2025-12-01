PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Randalierer leistet Widerstand

Warendorf (ots)

Am Sonntag (30.11.2025) gegen 17.30 Uhr riefen Passanten, die auf der Röntgenstraße in Ahlen unterwegs waren, die Polizei. Eine männliche Person beleidigte und bedrohte dort zufällige Personen. Den Polizisten gegenüber verhielt sich der Mann (ein 43-jähriger Ahlener) zunehmend aggressiv. Als die Beamten ihn in Gewahrsam nehmen wollten wehrte er sich massiv und versuchte nach den Beamten zu schlagen und sich loszureißen. Während des Transportes in das Gewahrsam spuckte er einer Beamtin ins Gesicht. Ein Arzt und das Ordnungsamt der Stadt Ahlen wurden eingebunden, um den Mann anschließend in eine Fachklinik zu bringen. Weiterhin leiteten die Polizisten Ermittlungsverfahren gegen den 43-Jährigen ein.

