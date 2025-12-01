PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Beckum. Zeugen melden betrunkenen Autofahrer

Warendorf (ots)

Am Freitag (28.11.2025) um 18.45 Uhr riefen Autofahrer die Polizei, weil es auf der Hauptstraße in Beckum-Neubeckum beinahe zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Bus gekommen wäre. Der Fahrer des Pkw würde "Schlangenlinien" fahren. Die Polizisten konnten das Auto auf der Ennigerloher Straße anhalten. Bei der Überprüfung des 46-jährigen Fahrzeugführers aus Beckum stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung fest. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten seinen Führerschein und leiten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

