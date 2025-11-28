PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Alkohol im Graben gelandet

Pfiffelbach (ots)

Den Straßengraben komplett umgepflügt hat Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr, ein 87-Jähriger. Der Mann war mit seinem Dacia auf der Apoldaer Straße in Pfiffelbach unterwegs. Höhe einer Einfahrt geriet der Dacia nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Jedoch anstatt anzuhalten, fuhr der Mann durch den Graben und endete an einer Mauer. Aber nicht genug, der Mann setzte mehrfach zur Weiterfahrt an, was jedes Mal durch die Mauer unterbunden wurde. So beschädigte er, neben seinen Unterboden, auch massiv die Front des Dacias. Bei der Unfallaufnahme wurde noch bekannt, dass der betagte Fahrzeuglenker mit über 0,6 Promille alkoholisiert war. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 87-Jährige muss sich strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

