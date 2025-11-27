PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keine gültige Haftpflichtversicherung

Apolda (ots)

Einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz stellten die Polizeibeamten am Mittwochnachmittag in Apolda fest. Eine 25-jähriger Afghane fuhr mit seinem E-Scooter die Utenbacher Straße entlang. Allerdings war der 25 -Jährige ohne Kennzeichen unterwegs und nicht im Besitz einer gültigen Versicherung für den E-Scooter. Gegen den jungen Mann wurde eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz realisiert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
  • 27.11.2025 – 10:32

    LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

    Wersdorf (ots) - Am gestrigen Mittwoch wurde in der Breite Straße in Wersdorf, eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. Die 50er Zone haben in der Zeit von 13:30 Uhr bis 21:30 Uhr, 271 Fahrzeuge passiert. Es wurden 14 Verwarngelder und zwei Bußgelder verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug 71 km/h. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 10:30

    LPI-J: Kollision mit Linienbus - Zeugen gesucht

    Weimar (ots) - Mittwochnachmittag, kurz nach 17:30 Uhr, ereignete sich ein Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Skoda. Die 69-jährige Fahrzeuglenkerin des Skoda wollte zu diesem Zeitpunkt von einem Supermarktparkplatz nach rechts auf die Marcel-Paul-Straße auffahren. Hierbei übersah sie den bereits auf der Straße befindlichen und in Richtung Ettersburger Straße fahrenden Linienbus. Trotz eingeleiteter ...

    mehr
