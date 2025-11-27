Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keine gültige Haftpflichtversicherung

Apolda (ots)

Einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz stellten die Polizeibeamten am Mittwochnachmittag in Apolda fest. Eine 25-jähriger Afghane fuhr mit seinem E-Scooter die Utenbacher Straße entlang. Allerdings war der 25 -Jährige ohne Kennzeichen unterwegs und nicht im Besitz einer gültigen Versicherung für den E-Scooter. Gegen den jungen Mann wurde eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz realisiert.

