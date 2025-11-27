LPI-J: Keine gültige Haftpflichtversicherung
Apolda (ots)
Einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz stellten die Polizeibeamten am Mittwochnachmittag in Apolda fest. Eine 25-jähriger Afghane fuhr mit seinem E-Scooter die Utenbacher Straße entlang. Allerdings war der 25 -Jährige ohne Kennzeichen unterwegs und nicht im Besitz einer gültigen Versicherung für den E-Scooter. Gegen den jungen Mann wurde eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz realisiert.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell