Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision mit Linienbus - Zeugen gesucht

Weimar (ots)

Mittwochnachmittag, kurz nach 17:30 Uhr, ereignete sich ein Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Skoda. Die 69-jährige Fahrzeuglenkerin des Skoda wollte zu diesem Zeitpunkt von einem Supermarktparkplatz nach rechts auf die Marcel-Paul-Straße auffahren. Hierbei übersah sie den bereits auf der Straße befindlichen und in Richtung Ettersburger Straße fahrenden Linienbus. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Busfahrer eine Kollision beider Fahrzeuge nicht mehr verhindern. Aufgrund des Bremsmanövers stürzten mehrere Fahrgäste im Bus und zogen sich Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Bei Eintreffen der Beamten war der Rettungsdienst bereits vor Ort. Mindestens eine verletzte Person hatte, so die Rettungskräfte, den Ort bereits verlassen. Diese und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Weimarer Polizei zu melden. Die Erreichbarkeit ist unter 03643 882-0 sowie PI.Weimar@polizei.thueringen.de gegeben. Das Aktenzeichen 308513/2025 ist bitte mit zu nennen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

