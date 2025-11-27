Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Doppelter Betrugsversuch

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Bei gleich zwei Apotheken im Stadtgebiet wollte am Mittwoch eine 38-Jährige ein Rezept einlösen. Schon am ersten Tatort jedoch hegte eine Mitarbeiterin Zweifel an der Echtheit des Rezeptes. Selbigen Zweifel hatte auch die Angestellte der zweiten Apotheke. Wie sich herausstellte, war das Rezept tatsächlich gefälscht. Ausgestellt durch einen nicht mehr praktizierenden Zahnarzt, wollte die Frau Medikamente erwerben. Dies gelang nicht, dafür hat sie eine Anzeige wegen Betruges geerntet.

