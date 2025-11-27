PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrt zur Tankstelle hatte mehrere Konsequenzen

Jena (ots)

Mittwochabend wollte ein 66-Jähriger mit seinem BMW zur Tankstelle fahren. Hierfür befuhr er die Camburger Straße stadteinwärts und bog nach links auf das Grundstück der Tankstelle ab. Dabei übersah er jedoch einen entgegenkommenden Mercedes. Folglich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Bei der Unfallaufnahme kam dann ans Licht, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und darüber hinaus noch alkoholisiert war. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Es folgten die Untersagung der Weiterfahrt, eine Blutentnahme sowie die Fertigung der fälligen Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

