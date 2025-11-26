PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall auf Parkplatz in Apolda

Apolda (ots)

Die 37-jährige VW-Fahrerin und die 26-jährige BMW-Fahrerin parkten ihre Fahrzeuge nebeneinander auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Buttstädter Straße in Apolda. Beim Ausparken streifte die BMW-Fahrerin mit dem Heck ihres Fahrzeugs, die rechte Fahrertür des VW´s. Die 37-Jährige VW-Fahrerin war zunächst noch einkaufen kam aber zum Unfallgeschehen hinzu. Die 37-Jährige wurde vor Ort gem. § 1 II StVO mündlich verwarnt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde aber zum Glück niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 26.11.2025 – 09:30

    LPI-J: Kurzer Schreckmoment zur Abendzeit

    Weimar (ots) - Kurz nach 19 Uhr vernahm ein in der Cranachstraße wohnendes Pärchen Geräusche aus dem Bereich der Terrassentür. Als man diesem nachging musste man feststellen, dass die Tür durch Fremde geöffnet wurde. Augenscheinlich beabsichtigten ein oder gar mehrere Unbekannte sich über die Terrassentür Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Diese wurde versucht aufzuhebeln. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 09:30

    LPI-J: Brand in Bibliothek

    Weimar (ots) - Rauchentwicklung im Bereich der Toiletten meldeten Zeugen am Dienstagabend, kurz vor 18:30 Uhr. Betroffen war ein Gebäude der Universität in der Steubenstraße. Unbekannte entzündeten ein Feuer in einem Plastikmülleimer im Bereich der Herrentoilette. Danach verließen der oder die Täter augenscheinlich das Gebäude und entfernten in unbekannte Richtung. Der in Brand geratene Mülleimer wurde im Anschluss in den Außenbereich gebracht und das Feuer wurde ...

    mehr
