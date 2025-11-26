LPI-J: Unfall auf Parkplatz in Apolda
Apolda (ots)
Die 37-jährige VW-Fahrerin und die 26-jährige BMW-Fahrerin parkten ihre Fahrzeuge nebeneinander auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Buttstädter Straße in Apolda. Beim Ausparken streifte die BMW-Fahrerin mit dem Heck ihres Fahrzeugs, die rechte Fahrertür des VW´s. Die 37-Jährige VW-Fahrerin war zunächst noch einkaufen kam aber zum Unfallgeschehen hinzu. Die 37-Jährige wurde vor Ort gem. § 1 II StVO mündlich verwarnt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde aber zum Glück niemand.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell