LPI-J: Unfall auf Parkplatz in Apolda

Weimar (ots) - Kurz nach 19 Uhr vernahm ein in der Cranachstraße wohnendes Pärchen Geräusche aus dem Bereich der Terrassentür. Als man diesem nachging musste man feststellen, dass die Tür durch Fremde geöffnet wurde. Augenscheinlich beabsichtigten ein oder gar mehrere Unbekannte sich über die Terrassentür Zugang zur Wohnung zu verschaffen. Diese wurde versucht aufzuhebeln. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. ...

mehr